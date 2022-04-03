Bakan Çavuşoğlu Hafta Sonu Alanya'daydı
Cuma akşamı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni'ne katılan Bakan Çavuşoğlu, hafta sonunu memleketi Alanya'da geçirdi.
GÜNDEM 03.04.2022, 23:29 Meliha Yılmaz
BABA EVİNDEYDİ
Antalya Bilim Festivali'ne katıldıktan sonra Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki baba evine geldiği öğrenilen Bakan Çavuşoğlu, herhangi bir programa katılmadı, ailesine zaman ayırdı.
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