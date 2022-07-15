Bakan Çavuşoğlu Alanya’ya Geliyor

Bakan Çavuşoğlu ilk önce Alanya Kaymakamlığı’nda ÖHEP Mütevelli Heyeti toplantısına daha sonra ilçede düzenlenecek olan 15 Temmuz proğramlarına katılacak. Çavuşoğlu iskele ve anıt önünde yapılacak olan anma programlarının ardından ilçeden ayrılacak