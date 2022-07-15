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Bakan Çavuşoğlu Alanya’ya Geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Alanya’ya geliyor.
GÜNDEM 15.07.2022, 15:45 Meliha Yılmaz
Bakan Çavuşoğlu ilk önce Alanya Kaymakamlığı’nda ÖHEP Mütevelli Heyeti toplantısına daha sonra ilçede düzenlenecek olan 15 Temmuz proğramlarına katılacak. Çavuşoğlu iskele ve anıt önünde yapılacak olan anma programlarının ardından ilçeden ayrılacak
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