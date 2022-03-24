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Bahçeşehir'den 'Alanya Fen Ve Teknoloji Lisesi' Müjdesi

Bahçeşehir Koleji Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi, basın toplantısı ve kokteylle tanıtıldı. Toplantıya Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı, ünlü eğitimci Enver Yücel de katıldı.

GÜNDEM 24.03.2022, 11:03 Zeynep Oktay
Bahçeşehir'den 'Alanya Fen Ve Teknoloji Lisesi' Müjdesi

Yenilenen Bahçeşehir Koleji Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi, dün gerçekleşen basın toplantısı ve kokteylle tanıtıldı. Oba Mahallesi, Albeni Sokak, No: 5/1 adresinde yer alan Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü'nde gerçekleşen kokteyl ve basın toplantısına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı, ünlü eğitimci Enver Yücel de katıldı.

Saat 15.30’da gerçekleşen kokteylin ardından 16.00’da basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyer, Bahçeşehir Koleji Alanya Kurucu Temsilcisi Serdal Aslan konuşma gerçekleştirdi. İşte Enver Yücel’in konuşmasından satır başları:

‘ESKİ YUVAYA YENİ BİR KAMPÜS İLE DÖNÜYORUZ’

Bahçeşehir Koleji Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi olarak eski yuvaya yeni bir kampüs ile dönüyoruz. Portakal bahçelerinin içerisindeki kampüs şimdi yeniden hayat bulacak. Bugünün hatta geleceğin standartlarına göre inşa edilecek. Yaklaşık 55 milyon TL tutarında bir yatırım yapılıyor. Bahçeşehir Koleji hem ülkenin hem de dünyanın çeşitli yerlerinde var. Her yerin kendine göre bir kültürü var ancak değişmeyen tek şey ilim ve bilimin ışığında yürüyebilmek.

‘YABANCIYA KARŞI KISITLAMA ACİLEN KALDIRILMALI’

Alanya hem Türkiye için hem de bizim için çok önemli bir şehir. Burada yapılan eğitimin uluslararası boyutları, sürdürülebilmesi daha kolay ama aynı zamanda daha zor. 72 milletten insan var. İnsanların burada okuma istekleri de var. Fakat yabancıya karşı bir kısıtlama var. Bu kısıtlama acilen kaldırılmalı. Alanya’da oturum izni alan yabancı vatandaşlar çocuklarını devlet ya da özel okullarda okutabilmeli. Alanya’da okullarımızda çok kültürlülüğü geliştirmemiz lazım.

Alanya’daki okullar çok kültürlülük adına en iyi laboratuardır. Ayrım yapmadan burada yaşayan insanların daha fazla entegre olması lazım. O zaman veliler de çocukları mutlu olduğu için mutlu olacaktır. Alanya’mızı ve Antalya’mızı daha çok seveceklerdir.

‘FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ YAPTIĞIM EN ÖNEMLİ İŞTİR’

Yeni kampüsümüzü hem yenileniyoruz hem de fen ve teknoloji lisesini açıyoruz. Fen ve teknoloji lisesi benim bugüne kadar 45 yıllık eğitim hayatımda yaptığım en önemli iştir. Dünya genelindeki iyi okulları gezip, örnek alıp, ülkeme getiriyorum. Toplumları ve ülkeleri yüceltecek olan insandır. İnsan kalitemizi, beşeri sermayemizi yükseltemezsek üretemeyiz.

Onun için okullar yapıyoruz. İznimizi zor olsa da almayı başardık. Fen ve teknoloji liseleri alanında tek okuldur. Şu ana kadar çoğu büyük şehirlerde 16 fen ve teknoloji lisemiz var.

Alanya'da 17. fen ve teknoloji lisesini açacağız. Sadece bu sene 40-50’ye yakın öğrencimiz Avrupa’nın ve Amerika’nın en mükemmel okullarından kabul aldılar. 2 öğrencimiz Massachusetts Institute of Technology’den kabul aldı. Massachusetts Institute of Technology dünyanın en iyi mühendislik okuludur. Fen ve teknoloji lisesini Alanya’mıza kazandırıyoruz. Alanya’da 15 yıl önce başladık. Bugüne kadar ayak attığımız hiçbir yerden geri dönmedik. Hep daha iyi, hep daha ileriye gittik. Alanya’dan da hiçbir zaman geriye dönüş düşüncemiz olmadı. Artık sadece Türkiye’de değil dünyada da olmak istiyoruz. Kaliteli eğitimimiz ile Türkiye’nin dört bir yanında olacağız. Antalya il sınırları içerisinde 12 okulumuz oldu. Antalya’ya 215 milyon değerinde eğitim yatırımı yaptık. Muratpaşa ve Kemer’deki inşaatımızı ağustos ayında tamamlayacağız. Bahçeşehir Koleji olarak çok daha güzel işler yapacağız. Bunları yaparken Alanya’nın bizim yüksek öğretimimizden de üniversitemizden de daha fazla istifade edebilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Eğitim teknolojileri artık hayatımızın her alanına girdi. Bununla ilgili güzel işler yapacağız. Yeni kampüsümüzde 10 bin metrekare kapalı alanımız, 13 bin metrekare açık alanımız olacak. Bin 200 öğrenci kapasitemiz olacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve anadolu fen ve teknoloji lisemiz olacak. Avrupa’da Berlin’de hem üniversitemiz hem de listemiz var. Kanada'da hem ilkokulumuz hem de lisemiz var. Washington, İngiltere, Gürcistan ve Kıbrıs üniversitelerimiz var. Eski kampüsteki yeni binamızda yeni bir fen ve teknoloji lisesi Alanya’ya hayırlı uğurlu olsun."

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