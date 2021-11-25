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Bacak’tan Zam Talebi
Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, son günlerde artan petrol fiyatlarının ardından ulaşım esnafının zarar ettiğini belirterek zam talebinde bulundu.
GÜNDEM 25.11.2021, 13:18 Meliha Yılmaz
Dün gece akaryakıta gelen zamların ardından bir açıklama yapan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, ‘’Sadece akaryakıta değil her şey zamlandı. Şoför esnafımız zor durumda. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten esnaflarım adına yüzde otuz zam talebinde bulunuyoruz’’ dedi.
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