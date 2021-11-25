Bacak’tan Zam Talebi

Dün gece akaryakıta gelen zamların ardından bir açıklama yapan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, ‘’Sadece akaryakıta değil her şey zamlandı. Şoför esnafımız zor durumda. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten esnaflarım adına yüzde otuz zam talebinde bulunuyoruz’’ dedi.