Baba İle Üvey Oğlu Arasındaki Tartışmada Kan Aktı

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2332 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah V. daha önce arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan üvey oğlu Mehmet Karaduman’ın evine elinde pompalı tüfekle gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, 3 el ateş ederek Mehmet Karaduman’ı yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine koşan Karaduman’ın akrabaları Abdullah V.’yi darp etti. Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan 3 yaşındaki Elif Sena U.’ya isabet etti. Aile bireyleri 3 yaşındaki Elif Sena U.’yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Parkta bulunan diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle bacağından ve göğüs kısmından yaralanan Mehmet Karaduman’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 3 yaşındaki Elif Sena U.’nun ise kolundan ve bacağından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.