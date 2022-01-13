Awaziem’in Korona Testi Pozitif Çıktı

Uluslar Kupası maçları için ülkesi Nijarya Milli takımında bulunan Chidozie Awaziem'in covid testi pozitif çıktı. Awazeim'in karantina'da olması nedeniyle oynayamadığı maçta Nijerya Milli takımı, Mısır'ı 1-0 mağlup etti. Nijerya Milli Takımı'nda Awaziem'in yerine ise eski bir Alanyasporlu stoper Kenneth Omeruo forma giydi.