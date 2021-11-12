Avustralya Büyükelçisi’nden Başkan Şahin’e tebrik ve teşekkür



Ziyareti değerlendiren Başkan Şahin ise şunları söyledi; “Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Miles Armitage’yi Odamızda ağırladık ve güzel Alanya’mızın sosyal ve ekonomik yapısı hakkında kendisini bilgilendirdik. Avustralya Büyükelçiliği, Odamız, Keykubat Kadın Girişimci Kooperatifi ile Kırsal Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğinde gerçekleşecek “Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Sürdürülebilir Eko-Tarım Uygulamaları Projesi” toplantısı öncesinde işbirliği konularında konuştuk. ALKÜ Rektörümüz Prof Dr Ekrem Kalan ile birlikte ağırladığımız Büyükelçimizin ziyaretinde SS Alanya Keykubat Kadın Girişimci Kooparatifi Başkanımız ile Kırsal Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız da hazır bulundu. Ardından Alanya’mızın cennet köşesi İskelede bulunan Harbour Restoran’da Sayın Kaymakamımız Dr Fatih Ürkmezer ‘in katılımı ile bir yandan öğle yemeği yerken bir yandan da Sayın Büyükelçimiz ile bölgemizi, ülkemizi ve dünyamızı ilgilendiren konularda istişare etme fırsatı bulduk. Bugüne kadar 18 ülkeden 23 Büyükelçimizi Odamızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ziyaretlerin 21’i göreve geldiğimiz Haziran 2013’den bu yana gerçekleşti. Kurduğumuz bu dostlukların iş insanlarımıza yeni iş imkanları ve fırsatları sunmasından memnunuz. Büyükelçilerimizle olan dostluğumuz sayesinde bugüne kadar KOSGEB Destekli 30’a yakın iş gezisi ve fuar organizasyonu ile çok sayıda iş insanımıza uzun vadeli vize alırken uluslararası düzeyde de yatırım fırsatları sunduk.”

‘BAŞKAN ŞAHİN’İ TEBRİK EDERİM”

ALTSO’yu ziyaretiyle ilgili konuşan Büyükelçi Armitage ise Alanya’ya ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi. Alanya ekonomisiyle ilgili de Başkan Şahin’den bilgi aldığını belirten Büyükelçi, “Türkiye’de göreve yeni başladığım için Ankara dışına ilk kez Alanya için çıktım. İlk izlenimim Alanya doğal ve tarihi güzellikleriyle çok güzel bir şehir. Alanya’yı çok beğendim. ALTSO tarafından, Başkan Mehmet bey tarafından da bu şekilde güzel ağırlanmak benim için gurur oldu. Başkan Mehmet beyden de Alanya’nın ekonomisini oluşturan tarım, turizm, inşaat gibi sektörlerle ilgili, ALTSO’nun çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler aldım. Başkan Mehmet Bey, çok güzel projeler üretmiş, Alanya için güzel çalışmalar gerçekleştirmiş. Kendisini tebrik ederim. Ayrıca çok güzel ağırlamasından dolayı da teşekkür ederim“ diye konuştu.

Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Miles Armitage’yi ilk olarak ALTSO’da ağırlayan Başkan Şahin, Büyükelçi’ye Alanya’yı tanıtıcı hediyeler de takdim etti.