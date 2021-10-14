Avsallar Konak caddesi sıcak asfaltla daha konforlu hale geliyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program dahilinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında altyapısı yenilenen Avsallar'ın en işlek caddesi Konak Caddesi sıcak asfaltla kaplanıyor. Avsallar Kapalı Pazar Yerinin de bulunduğu cadde bölgenin en önemli ulaşım arteri konumunda bulunuyor.

ASFALT HAZIRLIĞI PAŞAKÖY VE KOŞDAVUT YAYLA YOLUNDA DEVAM EDİYOR

Merkez mahallelerde asfalt çalışması devam ederken kırsal ve yayla yollarında asfalt için hazırlanıyor.

KOŞDAVUT YOLU ASFALT İÇİN HAZIR

Alanya Belediyesi ekipleri, Koşdavut Yolunda asfalt öncesi altyapı ve genişletme çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Koşdavut yolunun asfaltlanacağını duyuran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Paşaköy Mahallesi’nde ise hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.