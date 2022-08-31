‘Avrupalılar Bu Kış Alanya’yı Seçebilir’

Rusya’nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası Avrupa'ya doğal gaz akışının durma noktasına gelmesi Avrupalıların soğuk kış aylarında sıcak ülkelere akın etmesi beklentisini beraberinde getirdi. TGA ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya’daki otellerin iyi fiyat politikası izleyerek Avrupalı turistleri kış aylarında Alanya’ya çekilebileceğini söyledi. Avrupa’dan uçak seferlerinin arttırılması gerektiğini söyleyen Sili, Avrupa’dan talep olması durumunda kış sezonunda ilave otellerin açılabileceğini belirtti.

Burhan Sili, “Bu sene geçtiğimiz son iki seneye nazaran çok ciddi sayıda tesisimiz açık kalacak. Hali hazırda çalışmaya devam eden personelin işlerini kaybetmemelerini sağlamak ve önümüzdeki sezona personel tedariğinde sorun yaşanmaması açısından tesisler devam ettirilecektir. Avrupa’daki enerji sorunu, Rusya-Ukrayna arasındaki problem ve ambargolar devam ettiği sürece devam edecektir. Avrupa kendi içerisinde bir takım önlemler alıyor. Bir diğer taraftan bizim burada vereceğimiz fiyatlar çok önemli. Yani orada bu insanların enerji tedariğinde sorun yaşamalarına rağmen ödeyebilecekleri rakamları tespit ederek doğru planlamayla hareket etmek gerekiyor. Bunların haricinde en önemli unsur bu talebi gören tur operatörlerinin uçak koyması. Uçak olmadığı sürece bizim otellerimizi açık tutmamız bir anlam ifade etmiyor. Tarifeli seferlerle yapılan gelişler çok yüksek maliyetli. Tur operatörleri enerji krizine ve ısınma sorununa istinaden bir takım paketler hazırlamış durumdalar. Bu paketleri şu anda satmaya uğraşıyorlar. Her şeye rağmen mevcut uçak planlamalarında herhangi bir artış söz konusu değil. Avrupa’dan talep artışı söz konusu olursa ilave açıklarla hem mevcut açık otellerimizin doluluk oranı artacaktır ve gerekirse ilave otel de açılacaktır" dedi.