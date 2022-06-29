Avrupalılar Alanya’dan Kaçıyor

Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılardan Avrupalı olanların çeşitli nedenlerden dolayı konutlarını satarak Alanya'dan kaçmaya başladıkları ifade ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Alanya Belediye Meclisi'nin İYİ Parti'li Üyesi Fikret Arık, Alanya'daki bir sitede yaşayan 20 Finlandiyalının konutlarını satarak Alanya'dan kaçtıklarını ifade ederken, "Bu konuyu ilk duyduğumda ben de inanamadım. Finlandiya vatandaşlarının konutlarını neden sattıklarını merak ettim. Bir sitedeki bütün Finliler konutlarını satıp gitmişler. Bunun ana nedeni olarak İran ve Irak gibi ayrı kültürdeki insanların bu topraklarda sayılarının artmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Alanya'da son zamanlarda başlayan kültür çatışması Avrupalıları toplu satışlara itiyor. Özellikle son günlerde Orta Doğu kaynaklı ülkelerden gelenlere konut satışının fazla olması ve yeni bir yerleşik Alanyalı grubunun oluşması, eski yerleşik Alanyalıları şehrimizden uzaklaştırıyor" dedi.

"MUTLU DEĞİLLERSE GİDERLER"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Kerim Balıktay ise "Bizim amacımız Alanya’ya katkı sağlamak, hizmet etmek. Biz dünyanın bütün ülkelerine açığız. Burada mutlu olan insanlar kalır. Eğer bir Avrupalı mutlu değilse gider ve bir Asyalı gelir. Asyalı mutlu değilse gider ve farklı milletten birisi gelir. Bildiğiniz gibi en az 30 yıldır turist potansiyelimiz Avrupalı'ydı. Rusya, İran, Irak gibi ülkelerden insanlar çok kısa bir süre önce buraya gelmeye başladılar. Avrupalılar bir şehir çok kalabalık olduğunda oradan ayrılmak isterler. Bildiğiniz üzere Alanya yoğun göç aldı ve her geçen gün de büyümeye devam ediyor. Burası daha önce bakir bir noktaydı. Kendilerini rahat ve huzurlu hissettikleri için buraya geliyorlardı. Ancak Alanya’nın aldığı göç ve yoğunluktan rahatsız oldukları için Avrupalılar gitmek istiyor. Bakir ve sessiz yerler tercih ettikleri için, kalabalık ortamdan uzaklaşmak istedikleri için Alanya’daki dairelerini satıyorlar. Bildiğiniz üzere daha önce Alanya’ya yerleşik Avrupalılar gelsin diye çok mücadele ettik. Maalesef bizleri memleketi sattığımız gerekçesiyle eleştirmişlerdi. Demek ki biz memleketimizi satmamışız. Memleketimize katkı sağlamak için bu işleri yapmışız. Avrupalıların gitmek istemesindeki temel neden kültür çatışmasından ziyade, trafik ve insan yoğunluğu. Artık burada rahat edemiyorlar. Herkes 'Alanya il olsun' diyor ama il olunca Avrupalıların kalanlarını da kaybedeceğiz" ifadelerini kullandı.