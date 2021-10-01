Avrupa Birliği Projesi Alanya'da

Toplantıya Harita Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Akbaş, TÜRSAB Başkanı Bilal Korkmaz, Genel Koordinatör Faruk Nafiz Koçak, Muhtarlar Odası temsilcisi Mustafa Bayrak, Alanya SMMM Odası Başkanı Kerim Gökçeoğlu, Alanya Bakkallar Odası Başkanvekili Mustafa Akçocuk, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Raşit Sadullahoğlu, Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya, Kadın Meclisi Başkanı Deniz Özdemir, AGC Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Barış Başar, ALSİAD Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Topçu, Alanya Mimarlar Odası Başkanı Gülderen Toprak, Alanya Esnaf Odası Başkanvekili Ali İhsan Özdemir, ALDOSK Başkanı Mehmet Zafer Peker katıldı.

TARIM İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI



Yoğun gündemle toplanan Yürütme Kurulu ilk gündem maddesi olarak tarımda yaşanan sıkıntıları ele aldı. Kuraklığa bir çözüm üretmek, üretimde ki sıkıntıların belirlenmesi, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı çiftçilerin yaşadıkları sorunlar için Alanya Kent Konseyi koordinasyonunda Alanya Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve ilgili katılımcılarla bir envanter çalışması yapılması kararlaştırıldı.

TURİZM SEZONU DEĞERLENDİRİLMESİ

Yürütme Kurulu üyeleri Alanya’da turizm sezonu sonuna doğru yaklaşırken 2019 yılına göre daha düşük bir seviyede seyrederken 2020 yılına göre beklentinin üzerinde bir sezon geçirildiğini belirttiler. Kuzey Avrupa turisti gelmese de Rusya, Orta ve Doğu Avrupa’dan turistlerin geldiğini ve gelen turistlerinde artık tatil tercihlerinin değiştiğini söylediler. Bu sezonda yerli turistin Alanya’ya ciddi katkı verdiğini belirttiler. Esnaflar açısından girdi maliyetlerinin artması, kiraların yükselmesi gibi nedenlerden dolayı bu yıl turizm sezonundan esnaflar umduğunu bulamadı.



AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ ALANYA’DA



Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik, Daha Çok İzleme Projesi Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir, Antalya gibi 7 İlde gerçekleştirilecek olan AB destekli projede Antalya’da yürütücülüğünü Alanya Kent Konseyi gerçekleştirecek. Projenin Amaçları: Özetle; Toplumsal cinsiyete duyarlı kentsel haklar ve hizmetler alanında yerel düzeyde izleme odaklı güçlendirme ve uygulama faaliyetlerini güçlendirmek.