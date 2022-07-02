AVM Yılan Hikayesine Döndü…!

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Alanya Belediyesi'nin Yap-İşlet-Devret modeliyle 10 yıllığına kiraya vermek için açtığı Mahmutlar AVM Projesi ihalesine katılan olmadı
GÜNDEM 02.07.2022, 10:28 Meliha Yılmaz
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde Alışveriş Merkezi Projesi'nin tamamlanması ve hizmete açılması için 10 yıllığına kadar kiraya vermek için Belediye Meclisi'nden yetki almıştı.
Alanya Belediyesi tarafından 12 Mayıs'ta ilki yapılan ihale için 7 şirket şartname alırken, ihaleye katılan ise olmamıştı. Bu nedenle ihale iptal edilirken, ikinci ihale dün yapılmıştı. Başkan Yücel'in başkanlığında toplanan Belediye Encümeni'nin açtığı ihaleye katılan olmaması nedeniyle yeniden iptal edildi.
Alanya Belediyesi'nin üçüncü ihale için tarih belirleyip, kamuoyuna bildireceği öğrenildi.
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