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AVM Tekrar İhaleye Çıkıyor

Mahmutlar AVM 3. Kez ihaleye çıkıyor. İki kez ihaleye çıkan ve 10 yıllık kira süresi az bulunan AVM ‘de kira süresi 15 yıla çıkarıldı.30 Haziran 2022 Perşembe günü Alanya Belediyesi ihale encümenleri tarafından ihalesi yapılacak olan Mahmutlar AVM 15 yıllığına kiraya verilecek. Daha önceki ihale şartnamesi 10 yıllık olarak ilan edilmişti.

GÜNDEM 28.06.2022, 17:17 Meliha Yılmaz
AVM Tekrar İhaleye Çıkıyor

İki kez ihaleye çıkan ve 10 yıllık kira süresi az bulunan AVM ‘de kira süresi 15 yıla çıkarıldı.

UĞRUNA HAPİSLER YATILDI

Mahmutlar ’da yıllarca sürüncemede kalan dönemin Belediye Başkanı Ali Çelik ve aralarında meclis üyeleri, memurlar ve iş insanları bulunan 14 kişinin cezaevine girdiği AVM ihalesine birçok güçlü firmanın katılacağı öğrenildi.

AVM BİR YIL İÇİNDE HİZMETE GİRECEK

Söz konusu AVM inşaatı tamamlama süresi yer teslim tarihinden itibaren inşaat ruhsatının alınması da dahil (12) aydır. Toplam kira süresi yapım (15) yıldır. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmam kararı kesindir.

İHALE ŞARTNAMAESİ VE MADDELER

Mülkiyeti Alanya Belediye Başkanlığına ait, tapuda Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 887 Ada 1 Parselde kayıtlı, imar planında blok nizam olan, 4.833,88 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz üzerinde İş Merkezi İnşa edilmesi ve On beş15) yıl süre ile işletilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihale edilecektir.

ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

İhale şartnamesi Alanya Belediye Başkanlığı veznesine Bin (1.000,00) TL yatırılarak, alınacak makbuz karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilir. İhaleye konu projenin yatırım maliyeti toplam olarak tahmini KDV hariç doksanikimilyonaltıyüzseksendörtbinaltıyüzaltmışüçlirayirmidörtkuruş(92.684.663,24) TL’dir. Tahmini toplam yatırım maliyeti geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.  Geçici teminat oranı yüzde üç (%3) olup tutarı tahmini toplam yatırım maliyeti ve yıllık tahmin edilen kira bedeli (Ondört yıllık) toplamı üzerinden Altı milyon dokuz yüz seksen bin beş yüz otuz dokuz Lira doksan kuruş (6.980.539,90) TL’dir.

Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni Toplantı Salonunda 30.06.2022 tarihinde Perşembe günü saat 11: 30’da İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni söz konusu ihale için 30.06.2022 tarihinde Perşembe günü saat 11:30′ da toplanacaktır.

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