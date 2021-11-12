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Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu

Atık pillerin toplanarak çevreye zararlarının azaltılması, temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefiyle başlatılan Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası’nın derece yapan okulları belli oldu. Okul ve öğrenci temsilcileri ödüllerini Başkan Yücel’den aldı.

GÜNDEM 12.11.2021, 14:55 Meliha Yılmaz
Atık pil toplama kampanyası ödülleri sahiplerini buldu

Atık pillerin düzenli şekilde toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanması ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedefiyle Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Alanya Belediyesi işbirliği ile “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” düzenlendi.

LİDERLİK 97 KİLO İLE FATMA ALEATTİNOĞLU İLKOKULU’NDA

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlenen kampanyada 578 kg atık pil toplanarak, bertaraf ve geri kazanım işlemlerinin tamamlanması için TAP Derneği’ne gönderildi. TAP Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülüne 97,4 kg atık pil ile Fatma Alaettinoğlu İlkokulu, ikincilik ödülüne 55 kg atık pil ile Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu ve üçüncülük ödülüne ise 35 kg atık pil ile Mahmutlar İlkokulu layık görüldü.

DERECE ELDE EDEN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Söz konusu kampanyanın ödülleri Fatma Alaettinoğlu İlkokulu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. Projenin yaygınlaştırılmasında ve toplanan atık pil miktarının artışına katkı sağlayarak dereceye giren okullara protokol üyeleri tarafından dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve yazıcı hediye edildi.Söz konusu okullar 2021 yılı itibariye Antalya ile genelinde de kendi grubunda ilk iki derecede yerini koruyarak TAP Derneği’nden gelen spor setlerinin de sahibi oldular.

“ATIK PİLLER SAĞLIĞIMIZI VE DOĞAYI TEHDİT EDİYOR”

Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanıldığını, son yıllarda artan pil kullanımının ise insan sağlığı ve çevrenin kirlenmesi yönünde ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çöpe atılan pillerdeki ağır metallerin zamanla bozularak serbest hale geçtiğini, sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine neden olduğunu ifade etti.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Başkan Yücel, atık pil konulu çevre eğitim etkinliklerinin amacına ulaşması için toplumun her kesiminin projeye destek vermesi gerektiğini belirtti. Başkan Yücel, çocuklardan ve ailelerinden kullanılmış pillerin evsel atıklarla kesinlikle karıştırılmaması, sokaklara rastgele atılmaması, toprağa gömülmemesi, ateşe atılmaması ve konu ile ilgili atık pil toplama noktalarının kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Başkan Yücel, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’in teklifi üzerine, okullarda toplanacak pillerin sayısının 2 katına çıkması durumunda hediyelerin sayısını da ikiye katlayacaklarının sözünü verdi.

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