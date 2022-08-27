Ateş’i Bulana Ödül

Hayvanseverliği ile bilinen Musluoğlu, çok üzgün olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesaplarından Ateş’in fotoğraflarını paylaşan Musluoğlu, yüklü miktarda ödül vereceklerini belirtti. Ateş’i gören ya da bulanlar 0544 244 07 07 nolu telefona bildirebilir.