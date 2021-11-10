Atatürk resim sergisi ziyarete açıldı

Hacet Meydanı’ndaki serginin açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal, oda başkanları ile partililer katıldılar. Konuşmalarla başlayan etkinlikte ardından Atatürk ve şehitler için dua edildi. Daha sonra ziyaretçiler sergiyi gezerek eserleri inceledi. Sergideki resimleri inceleyen Başkan Yücel, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü münasebetiyle teşkilatımızın düzenlediği resim sergisinin açılışına katıldık. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” dedi. Sergi 10 Kasım akşamına kadar ziyaret edilebilecek.