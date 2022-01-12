Aşırı Yağış Yüzünden Alara Çayı Taştı

Çakallar – Saburlar yolu kapanırken, Alara Çayı çevresindeki piknik yerlerini su bastı. 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:26 Alanya’da günlerdir devam eden sağanak yağış, su taşkınlarına sebep oldu. Aşırı yağışlardan dolayı ilçenin mahallelerinden geçen Alara Çayı taştı. Suların yükseldiği çay nedeniyle Çakallar – Saburlar yolu kapanırken Alara Çayı çevresinde bulunan piknik mekânlarını su bastı. Mahallelere ulaşımı sağlamayan çevre sakinleri, yolun son olarak 20 yıl önce yağışlardan kapandığını söylediler.