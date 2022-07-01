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Asgari Ücret Açıklandı!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zamma ilişkin çalışmalarını dün tamamladı.
GÜNDEM 01.07.2022, 17:11 01.07.2022, 17:27 Meliha Yılmaz
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zamma ilişkin çalışmalarını dün tamamladı. 2022 asgari ücret zammı, temmuz ayından itibaren geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin net 5.500 (beş bin beşyüz tl) olduğunu belirtti. Ayrıntılar Geliyor..
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