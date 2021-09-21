“Asfalt yapılması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?”

Alanya’nın Karaboynuzlar Mahallesi’nde ‘Kızıl Ali’ lakaplı Ali Uyar ismindeki vatandaş Gündoğmuş Kızıloluk mevkiinde yolun bozuk olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, 350 metreden aşağıya uçtu ve hayatını kaybetti. Kaza sonrası yaşananlara isyan eden Konaklı Esnaf Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Uyar, “Bu yola asfalt yapılması için daha kaç vatandaşımızın ölmesi gerekiyor. Buradan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e seslenmek istiyorum. Ölüm yolu haline gelen alanın yapılması, iyileştirilmesi elzem bir hal aldığı düşüncesiyle yöre halkının mağduriyetini bir an evvel gidereceğinize inanmak istiyorum” dedi.