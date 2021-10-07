Asfalt çalışmaları devam ediyor

Kızılcaşehir merkez ve 2 Nolu Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Çamlıca Yaylası ve Sapadere Mahallesi'nde asfalt çalışmasını sürdürüyor.

BAŞKAN YÜCEL ASFALT VE YOL SÖZLERİNİ YERİNE GETİRİYOR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sezon başında tüm mahalleler için verdiği sözleri bir bir yerine getirirken, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya'da ulaşıma konfor katmaya aralıksız olarak devam ettiklerini söyledi. Kızılcaşehir Mahallesinde asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Yücel, çalışmaların Çamlıca Yaylası ve Sapadere Mahallesinde devam ettiğini kaydetti.

Kızılcaşehir Mahallesindeki asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yücel, kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonucu bölge halkının daha konforlu ulaşıma kavuştuğunu ifade etti. Başkan Yücel "Alanya’mız her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da örnek bir şehir olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

MUHTAR YÖNET’TEN BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR

Kızılcaşehir Muhtarı Hüseyin Yönet, Başkan Yücelin Kızılcaşehir için programa aldığı tüm yolların asfaltının yapıldığını belirterek, " Başkanımızın bize söz verdiği yol genişletme ve asfalt çalışması şu an itibari ile tamamlandı. Ekiplerine ve kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten çalışmalardan çok memnunuz. Teşekkür ediyorum.” dedi.