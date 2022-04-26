Asansör Montajı Yaparken Boşluğa Düşüp Öldü

Alanya’da bir apartmanda meydana gelen olayda, asansör montajı yapan 44 yaşındaki Can Ekmekci, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Olayı fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ekmekci, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Ekmekci doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.