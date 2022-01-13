Flaş HaberKimlik ve ehliyette yeni dönem!
Arıkan’ın Listesinde Şok İstifa
Alanya Esnaf Odası seçimleri başladı.
GÜNDEM 13.01.2022, 10:51 13.01.2022, 11:02 Zeynep Oktay
4 adayın yarıştığı esnaf odası seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Seçimlerin başlamasına az bir süre kala salonda istifa şoku yaşandı. Selman Arıkan’ın listesinde yer alan Murat Çetinkaya’nın kardeşi Sadık Çetinkaya istifa ettiğini listede yer almak istemediğini açıkladı.
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