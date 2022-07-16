Arıkan , ‘’Güreşlere Katılmayacağız’’

Gelecek Partisi'nin yanı sıra İYİ Parti de olaya tepki göstererek festivale katılmama kararı aldı. Alanya'da bu yıl düzenlenecek olan 16. Gökbel Yağlı Güreş Festivali'ne davet edilen Gelecek Partisi İlçe Teşkilatı şok eden bir basın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da festivale katılmak istemesinin ardından Alanya Belediyesi, "MHP İl ve İlçe Başkanlıklarınca ortaklaşa düzenlendiğini" öne sürerek Davutoğlu'nun katılımının uygun bulunmadığını belirtti. Alanya siyasetinde bomba etkisi yaratan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Alanya Belediyesi'nin yaptığı "nezaketsizlik ve hakaret" olarak tanımlanırken Alanya'nın imajına darbe vurduğu belirtildi.

"NEZAKETE KARŞI REZALET"

İşte İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklama:

"Gün geçmiyor ki güzel şehrimizi bir o kadar kötü yöneten MHP (Alanya) Belediyesi’nin sayın yetkilileri bir skandala daha imza atmasın! Gelecek Partisi İlçe Başkanlığından Alanya Belediyesi Güreş Komitesine nezaketen bilgilendirme yazısı gidiyor ve ardından Güreş Komitesi’nin kendi tabiri ile: “belediyeleri, MHP İl ve İlçe Başkanlıkları ile birlikte ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımının uygun olmadığının” nezakete karşı rezalet içeren resmî yazısı geliyor.

Yanlış okumadınız! 18 yıllık Alanya’nın imajı olan, sporcularımızın ecdadımızın heybetini simgeleyerek ter döktüğü Gökbel Güreşlerinin organizasyon ihalesini Alanya Belediyesi siyasi bir partiye vermiş.

"YÜCEL'E 7 SORU"

Gelecek Partisi nezdinde ülkemizin tüm zor durumlarına rağmen siyasetten, ötekileştirmeden, ekonomik darboğazdan bir nebze de olsa kurtulup tarafsızca ‘keyif’ yapmak isteyen Alanya Halkına, Alanya Belediyesince yapılan bu büyük hakareti ve ayrıştırmayı kınıyor Alanya Belediyesi Başkanı Sayın Yücel’e soruyoruz;

Size kim izin vermedi de katılımı uygun bulmadınız?

Ne zamandan beri turizm statüsü olan Belediye etkinliklerini MHP İl ve İlçe Başkanlıkları ile birlikte düzenliyorsunuz?

MHP başkanlıklarından ne tür bir destek alıyorsunuz?

Hangi siyasi görüşten olduğu fark etmeksizin tüm Alanya halkının severek katıldığı organizasyonu baltalamak, küçük olsun bizim olsun mantığı ile bir siyasi parti organizasyonuna mı dönüştürmek istiyorsunuz?

Belediye hizmetlerinde de üyesi olduğunuz siyasi parti teşkilatlarına kolaylık sağlıyor, destek talep ediyor musunuz?

800.yıl kutlamalarında olduğu gibi emir eri mi olacaksınız? Yoksa vatandaşları ötekileştirenlere dur diyecek misiniz?

Böyle bir yazı tamamen ‘Güreş Komitesinin işgüzarlığı’ Sn. Davutoğlu davetlimizdir diyebilecek misiniz?

Soru sorunca cevaplamaktan kaçan ve sessiz kalıp köşeye çekilen Sayın Belediye Başkanımıza, görevinin gereği olan tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinden uzaklaştığını hatırlatır; eğer çok hevesli ise partisinin ilçe kongresinde ilçe Başkan adayı olmasını tavsiye ederiz.

"ALANYA'NIN MARKA DEĞERİNE GÖLGE DÜŞTÜ"

Güreşçilerimizin emeğine ve şehrimizin marka değerine gölge düşürmeyi hedefleyen Alanya Belediyesinin Gelecek Partisi Genel Başkanına tavrından dolayı; MHP Antalya İl ve Alanya İlçe Başkanlığının düzenleyeceği Gökbel Güreşleri etkinliğine, İYİ Parti İlçe Teşkilatı ve Meclis Üyelerimizin ortak kararı ile katılmayacağımızı kamuoyuna arz eder, müsabakalarda ter dökecek sporcularımıza şimdiden Türkiye’nin İYİ Geleceğinde siyaset değil sadece sporun olacağı ortamlar yaratmanın sözünü vererek başarılar dileriz.