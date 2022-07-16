banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Arıkan , ‘’Güreşlere Katılmayacağız’’

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gökbel Yağlı Güreş Festivali'ne katılmasının Alanya Belediyesi tarafından uygun bulunmamasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

GÜNDEM 16.07.2022, 00:55 16.07.2022, 00:59 Zeynep Oktay
Arıkan , ‘’Güreşlere Katılmayacağız’’

Gelecek Partisi'nin yanı sıra İYİ Parti de olaya tepki göstererek festivale katılmama kararı aldı. Alanya'da bu yıl düzenlenecek olan 16. Gökbel Yağlı Güreş Festivali'ne davet edilen Gelecek Partisi İlçe Teşkilatı şok eden bir basın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da festivale katılmak istemesinin ardından Alanya Belediyesi, "MHP İl ve İlçe Başkanlıklarınca ortaklaşa düzenlendiğini" öne sürerek Davutoğlu'nun katılımının uygun bulunmadığını belirtti. Alanya siyasetinde bomba etkisi yaratan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Alanya Belediyesi'nin yaptığı "nezaketsizlik ve hakaret" olarak tanımlanırken Alanya'nın imajına darbe vurduğu belirtildi.

"NEZAKETE KARŞI REZALET"

İşte İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklama:

"Gün geçmiyor ki güzel şehrimizi bir o kadar kötü yöneten MHP (Alanya) Belediyesi’nin sayın yetkilileri bir skandala daha imza atmasın! Gelecek Partisi İlçe Başkanlığından Alanya Belediyesi Güreş Komitesine nezaketen bilgilendirme yazısı gidiyor ve ardından Güreş Komitesi’nin kendi tabiri ile: “belediyeleri, MHP İl ve İlçe Başkanlıkları ile birlikte ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımının uygun olmadığının” nezakete karşı rezalet içeren resmî yazısı geliyor.

Yanlış okumadınız! 18 yıllık Alanya’nın imajı olan, sporcularımızın ecdadımızın heybetini simgeleyerek ter döktüğü Gökbel Güreşlerinin organizasyon ihalesini Alanya Belediyesi siyasi bir partiye vermiş.

"YÜCEL'E 7 SORU"

Gelecek Partisi nezdinde ülkemizin tüm zor durumlarına rağmen siyasetten, ötekileştirmeden, ekonomik darboğazdan bir nebze de olsa kurtulup tarafsızca ‘keyif’ yapmak isteyen Alanya Halkına, Alanya Belediyesince yapılan bu büyük hakareti ve ayrıştırmayı kınıyor Alanya Belediyesi Başkanı Sayın Yücel’e soruyoruz;

Size kim izin vermedi de katılımı uygun bulmadınız?

Ne zamandan beri turizm statüsü olan Belediye etkinliklerini MHP İl ve İlçe Başkanlıkları ile birlikte düzenliyorsunuz?

MHP başkanlıklarından ne tür bir destek alıyorsunuz?

Hangi siyasi görüşten olduğu fark etmeksizin tüm Alanya halkının severek katıldığı organizasyonu baltalamak, küçük olsun bizim olsun mantığı ile bir siyasi parti organizasyonuna mı dönüştürmek istiyorsunuz?

Belediye hizmetlerinde de üyesi olduğunuz siyasi parti teşkilatlarına kolaylık sağlıyor, destek talep ediyor musunuz?

800.yıl kutlamalarında olduğu gibi emir eri mi olacaksınız? Yoksa vatandaşları ötekileştirenlere dur diyecek misiniz?

Böyle bir yazı tamamen ‘Güreş Komitesinin işgüzarlığı’ Sn. Davutoğlu davetlimizdir diyebilecek misiniz?

Soru sorunca cevaplamaktan kaçan ve sessiz kalıp köşeye çekilen Sayın Belediye Başkanımıza, görevinin gereği olan tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinden uzaklaştığını hatırlatır; eğer çok hevesli ise partisinin ilçe kongresinde ilçe Başkan adayı olmasını tavsiye ederiz.

"ALANYA'NIN MARKA DEĞERİNE GÖLGE DÜŞTÜ"

Güreşçilerimizin emeğine ve şehrimizin marka değerine gölge düşürmeyi hedefleyen Alanya Belediyesinin Gelecek Partisi Genel Başkanına tavrından dolayı; MHP Antalya İl ve Alanya İlçe Başkanlığının düzenleyeceği Gökbel Güreşleri etkinliğine, İYİ Parti İlçe Teşkilatı ve Meclis Üyelerimizin ortak kararı ile katılmayacağımızı kamuoyuna arz eder, müsabakalarda ter dökecek sporcularımıza şimdiden Türkiye’nin İYİ Geleceğinde siyaset değil sadece sporun olacağı ortamlar yaratmanın sözünü vererek başarılar dileriz.

Yorumlar (0)
banner45
banner52
27
açık
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31