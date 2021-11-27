Arıkan'dan Esnafa Destek
ALESO Başkan Adayı Selman Arıkan, çalışmalarına hız verdi. Arıkan esnaf ziyaretlerine devam ederken esnafların Başkan Adayı Arıkan'a ise desteği oldukça yoğun.
GÜNDEM 27.11.2021, 11:06 Meliha Yılmaz
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde başkan adayı olan, Alanya esnafının sevilen isimlerinden Selman Arıkan'a esnafların desteği oldukça yoğun. Haftanın hergünü esnafları ziyaret eden, mutlu ve kötü günlerinde yanlarında olan Arıkan'a esnaflar da tam destek veriyor. Arıkan bugün de Alanya’nın Mahmutlar ve Kestel Mahallelerinde esnafları ziyaret edip talep ve önerilerini dinlerken, üyelere yapacakları projelerle ilgili bilgiler de verdi.
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|27
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|25
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|13
|20
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|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Menemenspor
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|17
|11. Gençlerbirliği
|13
|17
|12. Boluspor
|13
|16
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|12
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
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|13
|7
|Takımlar
|O
|P
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|12
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|26
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|12
|25
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|12
|23
|5. Arsenal
|13
|23
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|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
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|12
|17
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|12
|15
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|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
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|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Osasuna
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|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
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|16
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|15
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|15
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
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|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
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