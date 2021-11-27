Arıkan'dan Esnafa Destek

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde başkan adayı olan, Alanya esnafının sevilen isimlerinden Selman Arıkan'a esnafların desteği oldukça yoğun. Haftanın hergünü esnafları ziyaret eden, mutlu ve kötü günlerinde yanlarında olan Arıkan'a esnaflar da tam destek veriyor. Arıkan bugün de Alanya’nın Mahmutlar ve Kestel Mahallelerinde esnafları ziyaret edip talep ve önerilerini dinlerken, üyelere yapacakları projelerle ilgili bilgiler de verdi.