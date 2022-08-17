 Aras, 'Sadece Laf Üretiyorlar'

AK Parti İlçe Başkanı Toklu ise "Lafa gelince 'Biz yaparız' diyenler icraata gelince ortadan kayboluyorlar" dedi. AK Partili Alanya Belediye Meclis Üyesi Meliha Aras Erdoğan ise, tam 1 yıl önce konuyu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilettiğini belirterek "Başkan Böcek konuyu danışmanına ileterek takibini sürdürmelerini söyledi. Aradan geçen 1 yılın ardından tekrar Başkan Böcek’e konuyu hatırlattım ama net bir cevap alamadım" dedi.