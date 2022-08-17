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Aras, 'Sadece Laf Üretiyorlar'
Ne altyapısı ne de kanalizasyon şebekesi olan inşaat sektörünün yeni gözdesi Demirtaş'ta yaşanacak sorunlara dikkat çeken AK Partili meclis üyeleri Kiriş ve Aras "Sorunu ilettiğimiz BŞB ve Başkan Böcek'ten net yanıt alamadık" dediler.
GÜNDEM 17.08.2022, 10:01 Mihriye Özkan
AK Parti İlçe Başkanı Toklu ise "Lafa gelince 'Biz yaparız' diyenler icraata gelince ortadan kayboluyorlar" dedi. AK Partili Alanya Belediye Meclis Üyesi Meliha Aras Erdoğan ise, tam 1 yıl önce konuyu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilettiğini belirterek "Başkan Böcek konuyu danışmanına ileterek takibini sürdürmelerini söyledi. Aradan geçen 1 yılın ardından tekrar Başkan Böcek’e konuyu hatırlattım ama net bir cevap alamadım" dedi.
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