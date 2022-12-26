Antik Kentte Kaçak Kazı!
Antalya’da Kelbessos Antik Kenti’nde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.
GÜNDEM 26.12.2022, 12:45 Meliha Yılmaz
Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Telmessos Antik Kenti’nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda operasyon düğmesine basan ekipler, belirtilen adrese baskın düzenledi. Operasyon sonucu 4 kişi, sit alanında izinsiz kazı yaptıkları esnada kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.
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