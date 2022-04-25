Antalya’ya Hava Yoluyla Gelen Turist Sayısı 1 Milyonu Geçti

Antalya’da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olumsuzluklara rağmen turizm grafiğindeki yükseliş devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak- 23 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246 kişi olarak gerçekleşti.

Artış devam ediyor

Korona virüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-23 Nisan dönemine göre büyük artış gösterdi. 2022 yılının 1 Ocak-23 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış kaydederek 1 milyon 18 bin 246 kişi olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde ise Antalya’ya gelen turist sayısı 412 bin 729 olarak kaydedilmişti. Nisanın ilk 23 gününde ise artış 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu.