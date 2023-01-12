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Antalya’da Aranan 199 Şahıs Yakalandı
Antalya’da yunus timlerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında 24 bin 210 kişi sorgulandı. 199 aranan şahıs yakalanırken çalıntı motosiklet ve silahlarda ele geçirildi.
GÜNDEM 12.01.2023, 12:58 Meliha Yılmaz
Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 24 bin 210 kişi sorgulandı, 875 araç ve motosiklet incelemesi yapıldı. Farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 199 şüpheli yakalanırken, 11 adet silah, 10 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
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