Antalya'ya 'Şehit Ateşi' Düştü!

Başkan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şehit ateşi Antalya'mıza düştü! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütleri ile çıkan çatışmada şehit olan hemşehrimiz Abdulkadir Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun."