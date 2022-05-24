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Antalya'ya 'Şehit Ateşi' Düştü!
Acı haberi, Alanya Belediye Başkanı sosyal paylaşım sitesinden duyurdu
GÜNDEM 24.05.2022, 19:09 Meliha Yılmaz
Başkan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şehit ateşi Antalya'mıza düştü! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütleri ile çıkan çatışmada şehit olan hemşehrimiz Abdulkadir Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun."
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