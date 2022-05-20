Antalya'ya Günde Kaç Turist Geliyor?
Antalya Valisi Ersin Yazıcı son bir aydır Antalya'ya günlük giriş yapan turist sayını açıkladı.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın yaz sezonuna hazır olduğunu belirtti. Kentte yoğunluğun başladığını dile getiren Yazıcı, bu yılki turist sayısı ve gelir noktasında beklentilerin yüksek olduğunu kaydetti.
1 aydır günlük 25-30 bin turist girişimiz var, hafta sonu 45 bine çıkıyor
Rusya-Ukrayna savaşına rağmen kentteki turizm hareketliliğinin hem Antalyalıları hem de sektörü sevindirdiğini söyleyen Yazıcı, "Yaklaşık bir aydır günlük 25 bin ile 30 bin arasında yabancı turist girişimiz var, hafta sonları bunun günde 40 bin, 45 bine kadar çıktığı oluyor. Bu periyotta devam ediyor" dedi.
2019 rakamlarına yaklaşabiliriz
Antalya'nın 2019'da yaklaşık 15 milyon 600 bin, geçen yıl ise 9 milyon 94 bin yabancı misafir ağırladığını anımsatan Yazıcı, "Bu yıl Rusya ve Ukrayna arasındaki tatsız olay olmasaydı beklenti 2019'un rakamlarını geçmekti, geçen yılı mutlaka geçeriz, 2019'un rakamlarına da yaklaşabiliriz" diye konuştu.
Turist milliyetlerinde değişim yaşanıyor
Vali Yazıcı, bu yıl kente gelen turistlerin milliyetlerinde de değişiklik yaşandığını kaydetti.
Kente turist gönderen ülkeler sıralamasında geçen yıl Rusya'nın açık ara önde olduğunu, Ukraynalı turistlerin ise ikinci sırada yer aldığını anımsatan Yazıcı, Almanya, Polonya ve İngiltere'nin ise ilk 5'te bulunduğunu kaydetti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|37
|39
|15. Getafe
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31