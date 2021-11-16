Antalya Kent Konseyi’nde Kültürel Miras Çalışma Grubu oluşturuldu

Kuruluş çalışmalarına 2019 yılında başlanan ancak pandemi nedeniyle oluşumu ertelenen Kültürel Miras Çalışma Grubu, kuruluş çalışmalarını tamamlayarak onay için Antalya Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gerekli başvuruyu yaptı. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda ilk toplantısını yapan grubun divan seçimlerinde grup başkanlığına Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA) Başkanı Selda Baybo seçildi. Toplantıda bir başkan vekili ve bir sekreterseçimi de yapılarak divan oluşturuldu.

İLÇELERDEN DE KATILIM OLACAK

Toplantıda 2019 yılında yapılan Kent Forumu’nda Antalya’da kültürel miras konusunda önemli konular bulunduğu ancak buna ilişkin yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı hatırlatılarak, Antalya Kent Konseyi çatısı altında bir çalışma grubu oluşturulmasınıngündeme geldiği belirtildi. İlçelerden gruba etkin katılımın yararlı olacağını ifade eden katılımcılar, kente karşı suç işleyenlerin bu grupta ifşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPACAK

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, yeni oluşturdukları Kültürel Miras ÇalışmaGrubu’nun önemli çalışmalar yapacağına inandığını belirterek, “Antalya Kent Konseyi bugüne kadar kültürel mirasla ilgili birçok konuyu ele alıp gerekli adımları attı. Bundan sonra kentle ilgili bu tür önemli konular bu çalışma grubumuzda ele alınacak ve konuyla ilgili çalışmalar yapılıp raporlar hazırlanacak. Bu raporlar kamuoyuna duyurulacak” dedi.

OCAKLAR, SİT ALANLARI, DOĞA…

Kültürel Miras Çalışma Grubu, Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Antalya il genelinde gündeme gelen SİT alanı daraltma ya da ortadan kaldırılması, kültür varlıklarının yok edilmesi, ormana ve doğaya zarar veren maden ve mermer ocaklarının kültürel miras üzerindeki etkileri, tarihi ve kültürel alanların korunması gibi konularda çalışmalar yürütecek. Kültürel Miras Çalışma Grubu ile birlikte Antalya Kent Konseyi’ndeki çalışma grubu sayısı 14’e ulaştı.