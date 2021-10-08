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Antalya İl Sağlık Müdürü istifa etti
Antalya'da 2014 yılı şubat ayında İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Ünal Hülür, bugün istifa etti.
GÜNDEM 08.10.2021, 21:21 YEDİ GÜN HABER-2-
İstifa gerekçesinin Ankara'da başka bir görevle ilgili olduğu dile getirilen Dr. Ünal Hülür, yaklaşık 7 yıldır Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütüyordu. İstifa olayını doğrulayan Dr. Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki bir görevlendirme için böyle uygun gördüğünü dile getirdi. Diğer yandan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Op. Dr. İsmail Başıbüyük'ün görevlendirileceği öğrenildi.
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