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Antalya İl Sağlık Müdürü istifa etti

Antalya'da 2014 yılı şubat ayında İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Ünal Hülür, bugün istifa etti.

GÜNDEM 08.10.2021, 21:21 YEDİ GÜN HABER-2-
Antalya İl Sağlık Müdürü istifa etti

İstifa gerekçesinin  Ankara'da başka bir görevle ilgili olduğu dile getirilen Dr. Ünal Hülür, yaklaşık 7 yıldır  Antalya İl  Sağlık Müdürlüğü görevini yürütüyordu. İstifa olayını doğrulayan Dr. Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki bir görevlendirme için böyle uygun gördüğünü dile getirdi. Diğer yandan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Op. Dr. İsmail Başıbüyük'ün görevlendirileceği öğrenildi.

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