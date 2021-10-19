Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi değişti

Antalya Eczacı Odası seçimlerinde Mehmet Ertekin güven tazeleyerek başkanlığına devam etti. 2 yılda bir yapılan seçimlerde, il seçimlerinin ardından ilçelerdeki temsilcilik seçimleri gerçekleştirildi. Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Okan Ahmet Yılmaz’ın görev süresini tamamlamasının ardından Alanya temsilcilik görevine Ufuk Aras Solmaz getirildi. Toplantıya Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ertekin’de katıldı. Ertekin Yılmaz’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederken yeni temsilci Ufuk Aras Solmaz’ı tebrik etti.

"Antalya Eczacı Odası Başkanımıza ve meslektaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasına başlayan Ufuk Aras Solmaz, “Eczacılarımızın desteğiyle devraldığımız bayrağı daha ileriye götürmek ve mesleki birlikteliğimizi artırmak için yönetim kurulumuzla birlikte özveriyle çalışacağız, önümüzdeki dönemde meslek içi eğitim programlarına ve sosyal etkinliklere ağırlık vereceğiz” dedi

Ayrıca, Antalya Eczacı Odası seçimlerinde ilçemizden Ecz. Şükrü Çetinkaya, Ecz. Muhammet Arıkan ve Ecz. Erdal Aksoy Türk Eczacılar Birliği Kongre Delegesi olarak Alanya'yı temsil edecekler. Alanya Temsilcisi Ufuk Aras Solmaz delegelerimizi tanıtarak yeni görevlerinde başarılar diledi.