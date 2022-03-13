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Antalya'daki Görüşmenin Perde Arkası!

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'nun çabalarıyla tüm dünyada takdir toplayan diplomasi başarısının yankıları sürüyor. Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla yapılan zirvede temasların devam etmesi yönünde karar çıkmıştı. Antalya'daki zirveye katılan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bilinmeyen detayları hakkında konuştu.

GÜNDEM 13.03.2022, 22:46 Meliha Yılmaz
Antalya'daki Görüşmenin Perde Arkası!

"BATI'NIN BAŞARAMADIĞINI TÜRKİYE BAŞARDI"

Bodnar, Türkiye'ye söz konusu görüşmeyi organize ettiği için minnettar olduklarını vurgulayarak, "Batılı hiçbir ülkenin başaramadığı şeyi Türkiye başardı. Bu görüşmeyi, sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz ve söz konusu sürecin sonuçlarını bekliyoruz. Görüşme sürecinde insani koridorun oluşturulması konusunda ısrar ettik; ama Rus tarafı halen onu değerlendiriyor ve henüz resmi cevap vermedi. Ukrayna ve Türk tarafı kan dökülmesinin son bulması ve insani koridorun oluşturulması konusunda hemfikir. Ama Rus birliklerinin ülkemizden çekilmesi ve devam ettirdiği saldırgan savaşın son bulması da bizim tercihimizdir. Ukrayna'nın teslim olması veya Rusya'nın ileri sürdüğü ültimatomları kabul etmesi söz konusu değildir. Gerçekleştirilen görüşmenin ilerleyen zamanlarda üst düzeyde yapılacak görüşmenin bir ön şartı olarak olmasını umuyoruz" dedi.

"GÖRÜŞMENİN TÜRKİYE'DE OLMASINI KONUŞTUK"

Büyükelçi Bodnar, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin olası görüşmesine ilişkin ise Antalya'daki 3'lü görüşme sırasında bu konu gündeme geldi. Özellikle söz konusu görüşmenin Türkiye'nin aracılığı ile organize edilmesini de görüştük. Savaş başladığından beri füzelerin fırlatıldığı veya uçakların kalktığı yerde müzakere yapmak istemediğimizi ifade ettik. Cumhurbaşkanımız o zamanlar olası görüşme yeri olarak da İstanbul'dan bahsediyordu. Ama yerin pek bir önemi yok, önemli olan burada savaşın son bulması konusunda anlaşmaya varabilmek. Özellikle Ukrayna-Rusya arasında var olan çeşitli sorunların çözümü konusunda barışçıl müzakereye başlamak önemli. Tabi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda hiç kimse pazarlık etmeyecek" diye konuştu.

"DİRENİŞİMİZLE AVRUPA'DAKİ YERİMİZİ HAK ETTİK"

Büyükelçi Bodnar, görüşmelerin devam etmesinin, savaşın son bulmasında etkili olup olmayacağına ilişkin ise şunları söyledi: "Birbirine silah çekmektense görüşme yapmak daha iyidir. Maalesef çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldüren Rus füzeleri ve bombaları altında müzakere yapmak zorundayız. Terör faaliyetleri yolu ile Rusya, Ukrayna üzerinde baskı oluşturmak istiyor; ama Ukrayna halkının ve cumhurbaşkanımızın bağımsızlıklarını korumak açısından ne kadar sarsılmaz bir tutum sergilediğini görüyorsunuz. Eminim ki gösterdiğimiz direniş ile biz Avrupa'da yerimizi hak ettik, böylece tam kapsamlı müzakereye açığız, bunu da yapmamız lazım, herhangi ültimatom söz konusu olamaz. Kendi açımızdan söz konusu görüşme formatına devam etme hazırlığı vardı.

"BİZİM İSTEĞİMİZ RUSLARIN BİR AN ÖNCE ÇEKİLMESİ"

Bizim en önemli talebimiz söz konusu görüşmenin sonuç getirici olması, sadece yapılmış olması değil. Rus tarafının bazı konuların ve sorunların çözülmesine hazır olması lazım. Açık konuşmak gerekirse biz ültimatomlara boyun eğmiyoruz, direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Barışçıl şehirleri ve sivil altyapı tesislerini bombalıyorlar, hiçbir şekilde müzakere sürecine bağlı kalmadan. Bu durumda tüm dünyanın 'Biz teröristleri desteklemiyoruz' cevabını vermesi lazım. Tüm dünyayı Kremlin'de olan terör rejimi ile iş birliği yapmayı bırakmaya davet ediyoruz. Bir taraftan kendimizi savunmaya devam edeceğiz, diğer yandan da müzakere sürecine devam edeceğiz. Bizim isteğimiz Rus ordusunun bir an önce Ukrayna'dan çekilmesidir."

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