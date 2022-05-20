Antalya'da Ücretsiz Abonelik Dönemi!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi'nin devam toplantısı Meclis Başkan Vekili Mesut Kocagöz başkanlığında yapıldı. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Bütçesi görüşmelerin ardından oy birliğiyle ile kabul edildi. Bütçe konusunda meclisi bilgilendiren CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, 2021 yılında 2 milyar 950 milyon TL olan gider bütçesinin yılsonunda 2 Milyar 469 Milyon 814 Bin TL olarak gerçekleştiğini, bütçeye göre gerçekleşme oranının ise yüzde 83.72 olduğunu açıkladı. Filiz, gider bütçesinde yatırım giderlerinin ise 869 milyon 302 bin 285 TL olduğunu ve bütçe giderine oranının yüzde 32 olduğunu belirtti.

DENKLİK SAĞLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Zafer Tan da bütçe ile ilgili meclis üyelerine detaylı bilgi verdi. Tan, pandemi nedeniyle zorlu iki yıl geçirildiğine dikkat çekti. Tan, gelir bütçesinin, 2 Milyar 427 Milyon 500 bin TL olup, yıl sonunda 2 Milyar 755 Milyon 814 bin TL gerçekleştiğini, bütçeye göre gerçekleşme oranın ise yüzde 113,52 olduğunu açıkladı. Borçlanma yoluyla bütçe denkliği sağlandığına dikkat çeken, Tan, Büyükşehir Belediyesi’nin nakit dengesini sağlamak üzere ciddi bir mali disiplin içerisinde tasarruf planlarının uygulandığına da vurgu yaptı.

MUHTARLIK ABONELERİ ÜCRETSİZ OLDU

Büyükşehir Meclisinin ardından ASAT Genel Kurulu toplandı. 5 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan ASAT Genel Kurulu’nda 2021 yılı kesin hesabı görüşüldü. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Zafer Tan, ASAT Genel Müdürlüğü’nün 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi’nin yüzde 105,17 ile 1 Milyar 632 Milyon TL, gider bütçesinin yüzde 94,55 oran ile 1 Milyar 629 Milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Tan, bütçe gider kalemlerinde en önemli payın yüzde 44 oranla ve 729 Milyon TL ile yatırıma ayrıldığını belirterek, “913 mahallemiz ve 1 milyon 385 bin abonemize, 2612 personel, 958 araç ve iş makinesi ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren ASAT Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz.”

Daha sonra Mevcut tarifeler Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin revize edilmesi ile ilgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklif yazısı görüşüldü. Bu maddeye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla, muhtarlık ve belediye aboneliklerinin ücretsiz olacağı bildirildi. Büyükşehir Meclis Başkanı Mesut Kocagöz, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Kurulunda geçen maddelerin ve muhtarlık abonelerinin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.