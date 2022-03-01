Flaş HaberAntalya'da korkutan deprem!
Antalya'da korkutan deprem!
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
GÜNDEM 01.03.2022, 21:51 01.03.2022, 22:26 Meliha Yılmaz
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerin 4.60 km derinliğinde gerçekleşti.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Kemer (Antalya)
Tarih-Saat : 01.03. 2022, 19:43:35 TSİ
Enlem : 36.6326 N
Boylam : 30.4958 E
Derinlik : 4.60 km
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