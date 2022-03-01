Antalya'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin 4.60 km derinliğinde gerçekleşti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

Büyüklük : 4.6 (Mw)

Yer : Kemer (Antalya)

Tarih-Saat : 01.03. 2022, 19:43:35 TSİ

Enlem : 36.6326 N

Boylam : 30.4958 E

Derinlik : 4.60 km