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Antalya'da Korkutan Deprem!
Antalya günde deprem haberiyle uyandı. Kaş açıklarında sabah 08.30'da deprem meydana geldi. AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
GÜNDEM 24.08.2022, 09:22 Mihriye Özkan
Kaş'taki deprem korkuttu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD söz konusu depremin 4.4 olduğunu duyururken, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Depremin yerin 25 km altında meydana geldiği belirlendi.
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