Antalya'da Korkutan Deprem!

Kaş'taki deprem korkuttu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD söz konusu depremin 4.4 olduğunu duyururken, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Depremin yerin 25 km altında meydana geldiği belirlendi.