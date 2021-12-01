Antalya'da korkunç olay!
Antalya'da kuaför Z.K. sevgilisi tarafından ormanlık alana götürülüp tecavüze uğradı. Talihsiz kadın, yanlarına gelen sevgilisinin 2 arkadaşı tarafından da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.
29 Kasım akşamı Antalya'da bir restoranda yemek yiyip eğlenen Z.K. ile erkek arkadaşı Y.T., eve gitmek üzere otomobille yola çıktı.
DÖVÜP TECAVÜZ ETTİ
Düzlerçamı'na gelen Y.T., aracı ormana doğru sürdü. Burada Z.K.'yı darbedip, zorla birlikte olan Y.T., daha sonra D.A. ve M.D. adlı arkadaşlarını çağırdı.
YANLARINA GELEN ARKADAŞLARI DA İSTİSMAR ETTİ
Belirtilen adrese gelen Y.T.'nin iki arkadaşı da Z.K.'ye cinsel saldırıda bulundu. Z.K.'yı ormanda bırakan Y.T. ile arkadaşları, otomobille bölgeden ayrıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Polisi arayan Z.K., başından geçenleri anlatıp 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Z.K.'nin yapılan kontrolünde sperm bulgularına rastlandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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