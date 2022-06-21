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Antalya'da Halk Plajında İğrenç Olay!
Antalya'da halk plajındaki soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınları telefonuyla fotoğraflayan yabancı uyruklu bir şahıs, durumu fark eden genç tarafından tekme tokat dövüldü.
GÜNDEM 21.06.2022, 17:49 Meliha Yılmaz
Konyaaltı sahilinde, kadınların üstlerini değiştirdiği soyunma kabini içlerinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu, bir genç tarafından yakalanarak dövüldü.
ÇEVREDEKİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
Kendisini tokatlayan kişinin elinden kurtulmaya çalışan kimliği belirsiz gence, çevredeler de tepki gösterdi. Darbeden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntü alan yabancı uyruklu gence, "Başa alır mısın, ne yaptığını söyler misin? Bağır, söyle; fotoğraflarını çektiğini söyle. Gel buraya gel, söyle 'Fotoğrafını çektim' de" diye bağırdı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbarla sahile gelen polis, görüntü çektiği ileri sürülen genci gözaltına aldı.
Durali yılmaz 3 saat önce
Suriyeli denilen orosbu çocuğudur bunu yapan
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