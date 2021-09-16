Antalya Büyükşehir'den Manavgat'ta hummalı temizlik

Doğa ve çevre dostu çalışmalarıyla öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında olmamasına rağmen birçok önemli çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri de Titreyengöl’de çalışma yaptı. Ekipler, gölde bulunan pet şişe, plastik atıklar, yiyecek atıkları ve yosunları temizledi.

KÖTÜ GÖRÜNTÜ ORTADAN KALKTI

Otellerin yoğun olarak bulunduğu Titreyengöl’de turizm faaliyetin yanı sıra Manavgatlılar tarafından da vakit geçirmek için ziyaret edilen Titreyengöl’deki çalışma takdir topladı. Turizm açısından önem arz eden gölün ve etrafının temizliği sonrası yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerine imkan sağlandı. Özellikle bu yıl kuraklıktan dolayı göl üzerinde oluşan yosunların kötü görüntüsü ortadan kalkarken ziyaretçilerin de daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağlandı.