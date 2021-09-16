Antalya Büyükşehir'den Manavgat'ta hummalı temizlik
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Manavgat ekibi otellerin yoğun olduğu Titreyengöl'de temizlik yaptı. Çalışmanın ardından bu yılki kuraklıktan dolayı göl üzerinde oluşan yosunların yarattığı kötü görüntü de ortadan kalktı.
Doğa ve çevre dostu çalışmalarıyla öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında olmamasına rağmen birçok önemli çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri de Titreyengöl’de çalışma yaptı. Ekipler, gölde bulunan pet şişe, plastik atıklar, yiyecek atıkları ve yosunları temizledi.
KÖTÜ GÖRÜNTÜ ORTADAN KALKTI
Otellerin yoğun olarak bulunduğu Titreyengöl’de turizm faaliyetin yanı sıra Manavgatlılar tarafından da vakit geçirmek için ziyaret edilen Titreyengöl’deki çalışma takdir topladı. Turizm açısından önem arz eden gölün ve etrafının temizliği sonrası yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerine imkan sağlandı. Özellikle bu yıl kuraklıktan dolayı göl üzerinde oluşan yosunların kötü görüntüsü ortadan kalkarken ziyaretçilerin de daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağlandı.
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|13
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|5
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|5
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|1
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|5
|1
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|P
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|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
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|6
|12
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|5
|11
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|6
|9
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|9
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|5
|7
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|5
|7
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|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
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|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
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|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
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|5
|9
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|5
|8
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|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
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|5
|6
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|6
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|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
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|5
|4
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|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
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|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
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|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0