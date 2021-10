Antalya-Alanya Manyetik Tren Projesi ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Antalya-Alanya Manyetik Tren Projesi’nin Yapımcısı Eoro Rapid Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Develik, Antalya-Alanya arasını 14 dakikaya düşürecek projesinin FETÖ tarafından engellendiğini söyledi. Develik, Cumhurbaşkanı ile görüştürülmek için kendisinden 2 milyon Euro istenildiğini de öne sürdü. AGC Center’de projenin geleceği konusunda açıklamalarda bulunan anyetik Tren Projesi’nin Yapımcısı Eoro Rapid Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Develik, transrapidin manyetik bir ortamda elektromanyetik dalgalar sayesinde çok hızlı hareket edebilen bir toplu taşıma aracı olduğunu söyledi. Develik, “123 ülkenin mühendisleri tarafından üçüncü bin yılın teknolojisi olarak kabul ediliyor. Çin bunun patentini almak için dolaplar çevirdi. ABD de patentin peşinde. Önde gelen firmalarla toplantılar yaptık. İnşaat bedelinin tamamının Türkiye’de yapılması, tren vagonları ve birçok parçasının imal edilmesi, dünya üzerindeki tek transrapid test merkezinin sökülerek Serik’e monte edilmesi ve ilerleyen süreçte testlerinin burada yapılıp dünyaya pazarlanması kaydıyla projede var olduğumu söyledim. 7 aylık çalışmanın sonucunda ilk sunumu TCDD düzeyinde gerçekleştirdik. Cilt halindeki dosyalar 8 ayrı bakanlığa gönderildi. 2008’de Binali Yıldırım ile görüştük. Kendisi projeyi tanıdığını fakat ülkenin buna yabancı olduğunu söyledi. Yıldırım, ‘Antalya-Alanya’dan başlamak kaydıyla ilk projeyi buradan yapalım. Antalya’ya gelen 20-30 milyon turistle dünyaya pazarlamamız çok kolay olur’ dedi. Hemen kabul ettim. Hemen çalışmalara başladık. Hükümet ile karşılıklı olarak iyi niyet mektupları verdik. Ardından Fransa’dan özel cihazlar taşımak için helikopterler kiralandı. Antalya’dan Alanya’ya kadar her 600 metrede toprak altı çekimleri yapıldı. Her konuda çalışmamız mükemmeldi. Yıldırım da her konuda yanımızdaydı fakat bir süre işin içine bazı bana yabancı olan insanlar katıldı. Bana komutanların tanışmak istediği ile ilgili telefon geldi. İstanbul’a gittim. Beni aylarca sağa sola koşturdular. ASELSAN’dan 3-4 mühendisle görüştürdüler. Bunların amaçlarının ne olduğunu anlayamadım. Fazla taleplerde bulunuldu. Paralar istendi. Bunların projeyle amaçlarının olmadığını, tek amaçlarının ülkenin ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü tıkamak olduğunu anladım. Cumhurbaşkanı ile görüştürmek için benden 2 milyon Euro bile istendi. Bunun üzerine işlemleri durdurduk. Bazı kesimlerden çatlak sesler çıkıyor. Ad söylemek gerekirse FETÖ yoktur vesaire deniyor ama var. Ülkemi çok tehlikeli bir hale getirmek için ellerinden geleni ardlarına koydular ve nihayetinde bizim projemiz engellendi” dedi. Projenin Antalya Havalimanı’ndan başlayıp Gazipaşa’ya kadar uzandığını belirten Develik, trenin her 5 dakikada hareket edebileceğini açıkladı. Transrapidin hiç durmadığı zaman 14-15 dakikada Alanya’ya gelebileceğini aktaran Develik, “Projenin maliyeti 5 buçuk milyon Euro. Yapımına başlanırsa 6 senede tamamlanacağını hesaplamıştık. Hızlı çalışmayla bunu 4 buçuk, 5 seneye indirme imkanımız var. Cumhurbaşkanı’na hala ulaşabilmiş değilim. Kendisi yarın başla dese, ben bu geceden çalışmaya başlarım” diye konuştu.