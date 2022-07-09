ALTSO’nun Bayramlaşma Programına Yoğun İlgi

Katılımın yoğun olduğu bayramlaşma programına üyelerin yanı sıra İyi Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, esnaf odaları başkanları, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adaylarından Tunahan Toksöz, Bilal Gömeç, Eray Erdem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Şahin’in bayramlaşmaya gelen en özel konuklarından biri ise Alanya’nın yakından tanıdığı ABD’de SMA Tip 2 hastalığı tedavisini görüp Alanya’ya sağlıklı bir şekilde dönen Ahmet Bebek oldu.

Ahmet bebeğin yanı sıra SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Ela bebek ve ailesi de bayramlaşma programına katılım sağlayarak Başkan Şahin’in bayramını kutladı. Başkan Şahin, Ahmet bebek, Ela bebek ve aileleriyle yakından ilgilendi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin daha sonra Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Herkesin bayramını kutlayan Başkan Mehmet Şahin, “Odamızda yoğun bir katılım ile gerçekleştirdiğimiz bayramlaşmanın ardından hep birlikte protokol bayramlaşmasına katıldık. Bayramın bir kez daha güzel Alanya’mız, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.