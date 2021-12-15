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ALTSO’dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Eşofman Yardımı

ALTSO her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) gelen öğrenci yardımlarına, kendi bütçesinden de katkı yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.

GÜNDEM 15.12.2021, 15:07 15.12.2021, 15:09 Zeynep Oktay
ALTSO’dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Eşofman Yardımı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 7 okulda toplam 744 öğrenciye eşofman hediye etti.

ŞAHİN: “İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE ULAŞIYORUZ”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilere eşofman hediye ettiklerini belirten Başkan Şahin, “ 7 okulda toplam 744 öğrencimize eşofman hediye ettik. Basketbol, Futbol ve Voleybol topu da hediye ettiğimiz çocuklarımızla birlikte bizim de ortağı bulunduğumuz AHENK Projesi Kapsamında Sn. Kaymakamımz Dr Fatih Ürkmezer ‘in öncülüğünde kitap okuduk ve okumanın önemine dikkat çektik.  9 Senedir, eşofman, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri gibi hediyelerle binlerce çocuğumuza ulaşmanın ve onların mutluluklarına ortak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yine ortağı olduğumuz AHENK Projesi Kapsamında ALTSO Tiyatro Kulübümüzün sahnelediği hem eğitici hem de öğretici oyunlarımız da devam edecek. Sadece ekonomik alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kadar sosyal sorumluluk projelerimize de ilk günkü azim ve heyecanla devam ediyoruz. Bu vesile ile bu yardımlarda önemli katkıları olan TOBB Başkanımız Sn Rifat Hisarcıklıoğlu ’na da teşekkür ederim. Ayrıca Sn Kaymakamımız Dr Fatih Ürkmezer ‘e, Jandarma Komutanımız Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz’a da projemize katkıları için teşekkür ederim.  Birlikte yapacağımız çok şey var. Her şey Alanya’mız için” dedi.

ÜRKMEZER: “BAŞKAN ŞAHİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNEM VERİYOR”

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Alanya ekonomisi yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiğine değindi. Daha öncede Başkan Şahin’in Alanya’da eğitim gören 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine ahilik kültürünü anlatan kitap hediye ettiğini belirten Kaymakam Ürkmezer, “ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin sosyal sorumluluk anlamında önemli projelere imza atıyor. Daha önce öğrencilerimize kitap hediye etmişti, yine bunun yanında ALTSO Tiyatro Kulübü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli tiyatro oyunları sahneliyor. Bugün de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eşofman yardımı yaptılar. Allah yapılan yardımları kabul etsin” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise ALTSO’nun her yıl Başkan Mehmet Şahin öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrencilere eşofman hediye ettiğini belirterek, Başkan Şahin’e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

#Dr. Fatih Ürkmezer #altso #mehmet şahin #AHENK
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