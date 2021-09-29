ALTSO’da ‘ALA Fan Token’ tanıtıldı

Toplantıya Başkan Hasan Çavuşoğlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan yardımcıları Enver Vural, Muzaffer Barcın, Mehmet Uslu, Hüseyin Girenes, Genel Sekreter Mevlüt Görücü, futbol şube sorumlusu Ali Baki Boz ile yönetim kurulu üyeleri Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler, Nihat Tufan, Mehmet Ali Işık, Fatih Kurşun ve davetliler katıldı. Katılımcılara Socios Türkiye yetkilileri ve finansal projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Kayacan tarafından ALA Fan Token hakkında bilgiler verildi.

Soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, Socios ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek,“ALA Fan Token’in kulübümüz adına gerçekten önemli bir proje. Dünya devlerinin olduğu bir projede Aytemiz Alanyaspor’un da yer alması çok önemli. Bu projenin gelişimini önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Bu projenin yaygınlaşarak başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise, Aytemiz Alanyaspor’un başarılarının artarak devam ettiğini belirterek, “Aytemiz Alanyaspor’un bugün geldiği yer çok önemli. Şehrin kalitesine ve ekonomisine çok büyük katkısı var. Biz her zaman Aytemiz Alanyaspor’umuzun yanındayız” diye konuştu.