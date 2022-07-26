ALTSO Meclisi Genç Ve Kadın Girişimcilere Emanet

2013 Haziran ayında göreve geldiği günden bu yana girişimciliğin önemine vurgu yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Meclis Başkanı Metin Atalay’ın mazeretli olması nedeniyle katılamadığı toplantıda Meclis Başkanlığını ALTSO Genç Girişimciler Kurulu Üyesi ve Meclis Başkan Vekili Selman Alaaddinoğlu yaparken, yönetim kurulu faaliyetleri hakkındaki bilgilendirmeyi de ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar yaptı.

Başkan Metin Atalay’ın yurt dışında olması nedeniyle Meclise vekalet eden Selman Alaaddinoğlu konuşmasında, Başkan Mehmet Şahin’e teşekkür ederek , “Başkanımız Mehmet Şahin, köy kent demeden ihtiyaç duyulan her alanda elini taşın altına koyuyor. Kendisine gelen taleplere kayıtsız kalmıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün genç girişimci olarak meclisi ben yönetebiliyorsam onun ileri görüşü sayesindedir. Kendisine bir kez daha gençlere ve kadınlara gösterdiği ilgi nedeniyle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra göreve gelecek arkadaşlar da Başkanımızın açtığı yoldan yürürler ” diye konuştu.

KARAGÖZ; BAŞKANIMIZIN BÖLGEYE KAZANDIRDIĞI AMBULANSLAR HAYAT KURTARIYOR

Öte yandan Meclis Üyesi Mehmet Karagöz, de Başkan Şahin’in örnek çalışmalara imza attığına işaret ettiği konuşmasında, “ Geçtiğimiz günlerde Tokar Yayla Şenliklerine giderken önümüzde Kuş Yuvası Yolunda bir kaza oldu. Hemen ambulans aradık. Başkanımız Mehmet Şahin’in bölgeye kazandırdığı 2 ambulans vardı biliyorsunuz. Gökbel’deki ambulans çok kısa sürede kaza yerine geldi ve bir hayatın kurtulmasına vesile oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Umarız yeni dönemde Odamızda görev yapacak başkan ve yönetici arkadaşlar da Mehmet Başkanımız gibi başarılara imza atarlar” diye konuştu.

ŞAHİN GENÇ VE KADIN GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK ÖNEM VERDİ

Bilindiği üzere Başkan Şahin, ALTSO tarihinde bir ilke imza atarak yönetim kuruluna 2013 Yılında Kadın Girişimci Banu Okan Kavukçu’yu alan Başkan Şahin’in 2018 seçimlerinin ardından da yine bir ilke imza atarak Başkan Yardımcılığı görevini de Kadın Girişimciler kurulu Üyesi Fatma Taşpınar’a vermişti.

Kadın girişimciliği gibi genç girişimciliğe de büyük önem vererek ALTSO çatısı altında kadın ve genç girişimciler için kurullar oluşturan Başkan Şahin’in bu alanda çok sayıda projeyi de hayata geçirdiği biliniyor.

Öte yandan bugün gerçekleşen toplantıda, Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar tarafından geçtiğimiz aya ait yönetim kurulu faaliyetleri meclisin onayına sunuldu.