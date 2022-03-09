ALTSO Akademi’den Bir Seminer Daha

Eğitmen Hüseyin Merviş tarafından verilecek olan seminer 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.30’da ALTSO Konferans Salonu’nda başlayacak.

Duyguların kontrolünün ve iletişimin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında güçlü olmanın en önemli kuralı her yönüyle kendimizin farkında olmaktır.

Kendimizi, duygularımızı nasıl fark etmeliyiz, kendimize karşı hangi yaklaşımları göstermeliyiz hangi soruları sormalıyız, fark ettiklerimiz konusunda neler yapmalıyız sorularının cevaplarını seminerimizde bulabilirsiniz

Not: Seminere katılım ücretsiz olup, eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.