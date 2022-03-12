ALTSO Akademi Hız Kesmiyor

ALTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde katılımcılara önemli bilgiler aktaran Eğitmen Hüseyin Merviş eğitimin ilk başında algı yönetiminden bahsederek, insanın hayatı boyunca karşılaştığı olaylarda mutlaka analiz yapması gerektiğine değindi.

İnsanın güçlü ve zayıp yanlarının olduğuna dikkat çeken Merviş, “İnsan zayıf taraflarını tehdit haline getirmeden, değiştirmeli ve hayatını güçlü taraflarına yöneltmeli. Kendimizi iyi analiz edersek bize yapılan eleştirilere sinirlenmeyiz” dedi.

‘Gün içinde çok fazla duygu değişimlerine giriyoruz’ diyen Merviş; “Hayatımız boyunca gerçekleri kabul etmeliyiz. Hayat çok pozitif bir yer değil. Her olayı analiz etmeliyiz. Kendimizi öğrenmeliyiz. Sevinmemiz gerekiyorsa sevinmeli, ağlamamız gerekiyorsa ağlamalıyız. İnsanlar olarak bilinçaltını öğrenmemiz gerekiyor ki hayatımızı kolaylaştıralım. Beynimizi pozitif bir geleceğe adapte edersek bilinçaltı bunun için uğraşır” diye konuştu.

ALTSO Akademi’nin 2022 yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri halka açık ve ücretsiz olarak 19 Mart 2022 Cumartesi günü ‘Sürdürülebilir Kalkınma & Çevre’ devam edecektir.