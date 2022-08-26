ALTİD: Turizm Tesislerimizi Kaybetmemeliyiz

Bu konuda açıklamalarda bulunan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Bu bölge bir turizm bölgesi. Burada konut satışlarının da temelini turizm oluşturdu bugüne kadar. Bundan sonra da böyle olacak. Özünde baktığımız zaman burada o konutların cazip olmasının en önemli nedeni, buranın tüm kaynak pazarlardan talep gören bir turizm kenti olmasıdır. Bu açıdan konuyu değerlendirdiğimizde özellikle eski tesislerimizin yenilenerek tekrar turizme hizmet vermelerinin sağlanması önem arz ediyor. Diğer taraftan altyapı ve üst yapının arasındaki dengenin kurulması gerekiyor. Yani siz burada konut anlamında yoğunlaştığınızda alt yapının da bununla uyumlu olması lazım ki hem turizme hem de ilerleyen süreçte emlak sektörüne zarar vermesin. Tüm bu etkenlere dikkat ederek hareket edilmeli. Mevcut tesislerimizin renovasyonlarının yapılarak, tekrar turizm tesisleri şeklinde faaliyet göstermeleri bizim temel arzumuz" dedi.