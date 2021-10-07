ALSİAD yönetiminden yeni müdüre ziyaret

ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamburoğlu ve yönetim kurulu tarafından kendisine yeni görevinde başarılar dilenen Patat'a ilçede sağladığı huzur ve güven ortamı için teşekkür edildi. Patat’a misafirperverliği için teşekkür eden iş insanları başarılarının devamını diledi.

