ALSİAD yönetiminden yeni müdüre ziyaret
Alanya Sanayici ve İş İnsanları (ALSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat’a hoş geldiniz ziyaretinde bulundu.
GÜNDEM 07.10.2021, 20:18 YEDİ GÜN HABER-2-
ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamburoğlu ve yönetim kurulu tarafından kendisine yeni görevinde başarılar dilenen Patat'a ilçede sağladığı huzur ve güven ortamı için teşekkür edildi. Patat’a misafirperverliği için teşekkür eden iş insanları başarılarının devamını diledi.
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