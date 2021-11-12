ALKÜ’nün yeni personeli göreve başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) personel kadrosunu güçlendirdi.KPSS puanına göre sıralanıp başvuruları kabul edilen 4/B’li personel görevlerine başladı. Göreve yeni başlayanpersonel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret etti. Göreve başlayan personel ile tanışan ve tebriklerini ileten Rektör Kalan,ziyaretlerinden dolayı yeni göreve başlayan personele teşekkür etti. ALKÜ’ye yapılan tüm atamaların şeffaflıkla ve liyakatle yürütüldüğüne dikkat çeken Kalan, “Bunların en iyi kanıtı, KPSS başarı puan sıralamasına göre göreve başlayan siz değerli çalışma arkadaşlarımızsınız.” dedi. Personel sayısının arttıkça ALKÜ’de verilen hizmetinde kalitesinin her geçen gün arttığına değinen Rektör Kalan, “ALKÜ, gerek fiziki olarak gerekse de öğrenci ve personel sayısı noktasında büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.